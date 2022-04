Esmac enfrenta o São Paulo em Belém, com mudança na distribuição de ingressos; veja

Em busca da segunda vitória no Campeonato Brasileiro Feminino, a Esmac volta a campo para mais um desafio, desta vez contra um gigante do futebol brasileiro. Esmac e São Paulo se enfrentam neste domingo, a partir das 15 horas, no estádio Evandro Almeida, em Belém.

A novidade desta rodada gira em torno da comercialização dos ingressos, que antes eram trocados por 1 quilo de alimento não perecível e a partir deste sábado, serão vendidos pelo valor de R$ 10,00, conforme o próprio clube anuncioui em suas redes sociais.

Os interessados em assistir o espetáculo deverão comprar os ingressos nas bilheterias do estádio, minutos antes do início. Em campo, as meninas da Esmac lutam pela segunda vitória e para sair da vice-lanterna da competição, com quatro pontos em seis jogos.

Por outro lado, o São Paulo figura entre os cinco primeiros da tabela. Possui 11 pontos em seis partidas, atrás apenas de Palmeiras, Internacional, Corinthians e Ferroviária.