Esmac encara o Iranduba-AM pela liderança do grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino A2

Os gigante do futebol feminino do Norte – Esmac-PA e Iranduba-AM, se encaram neste sábado (29) pelo Campeonato Brasileiro A2 na sua terceira rodada. O jogo está marcado para o estádio Carlos Zamith, na zona Leste de Manaus- AM, a partir das 17h de Brasília.

O duelo vale liderança do grupo A aonde o time paraense aparece com seis pontos – duas vitórias- e o Hulk da Amazônia com 4-um empate e uma vitória. É a primeira partida da Esmac fora de Belém e também o primeiro encontro entre os titãs.

As meninas paraenses já marcaram 15 gols e não sofreram nenhum. É o ataque mais positivo entre as 36 equipes do campeonato nacional.

Desfalque

A equipe seguiu para Manaus sem a artilheira Cássia que é Adventista do 7º Dia e guarda o sábado como ‘sagrado’.

O técnico Mercy Nunes relacionou 18 atletas para o confronto: Iza, Musa, Anne, Silvani, Baião, Raquel, Rayane, Letícia, Capanema, Lora Soure, Lorena, Emely, Milena, Andréa, Mika, Alessandra, Thayssinha e Aninha.

Na comissão técnica, Cassia Gouvêa, preparadora física, Emerson Roberto, preparador de goleiras.

O Hulk joga completo e o destaque do time comandado pelo técnico João Carlos Cavalo é a atacante Duda, artilheiro com 3 gols.

Elivane Trindade da Costa, amazonense, dirige a partida com assistência de Anne Kesy Gomes de Sá e Adriana Costa Farias. 4º árbitro, Freddy Lopez Fernandez.