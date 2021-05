Esmac empata com o Iranduba e cai para o segundo lugar no grupo A do Brasileiro Feminino A2

A Esmac ficou no empate com o Iranduba- AM na tarde de sábado (29). O jogo realizado no estádio Carlos Zamith em Manaus- AM terminou no placar de 1 a 1.

Foi valido pela terceira rodada da Série A2 do Brasileiro Feminino, grupo A.

A equipe baré marcou primeiro com Elisa aos 19 minutos. O time paraense empatou, ainda no primeiro tempo com Anne Janyne aos 21’.

Com o resultado a Esmac chega aos sete pontos, porém, perdeu seus 100% de aproveitamento.

O Iranduba chega a cinco. O líder do grupo é o Real Ariquemes, do Acre, que goleou o São Raimundo- RR por 5 a 0 e sobe para nove pontos na tabela.

O jogo teve arbitragem da amazonense Elivane Trindade da Costa

Liderança

Na quarta rodada o time paraense recebe o líder, Real Ariquemes no dia 5, sábado, provavelmente no Modelão, em Castanhal, às 16h.

O Iranduba joga contra o Assemurb, ainda no Carlos Zamith, às 16h.