Esmac e Real Ariquemes-RO empatam no jogo de ida das quartas de final do Brasileiro Feminino A2

A Esmac empatou em 1 a 1 com o Real Ariquemes-RO, na tarde deste domingo (11), no Valeirão, em Ariquemes (RO), no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2.

O Madre Celeste saiu na frente com gol de Cássia, aos 24 minutos do primeiro tempo. No entanto, o Real empatou na segunda etapa com gol de Thaynara, aos 34 minutos.

Com esse resultado, ninguém tem vantagem no jogo de volta, marcado para domingo (18), no Souza, em Belém. Os dois times disputam uma vaga para a semifinal e também para o Brasileirão Feminino A1 do ano que vem.