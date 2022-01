Esmac pega o Flamengo na primeira fase da Supercopa do Brasil Feminina

Após sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Esmac conheceu seu adversário na Supercopa do Brasil. A equipe de Ananindeua enfrenterá o Flamengo, no Rio de Janeiro. Competição ocorre entre os dias 6 e 13 de fevereiro.

O sorteio terá apenas um pote, onde será definido o chaveamento da competição. As equipes serão distribuídas em quatro grupos, com dois integrantes cada.

A competição tem o formato de mata-mata, com disputa de pênaltis em caso de empate. As quartas de final (primeira fase) estão marcadas para o dia 6 de fevereiro, enquanto os jogos da semifinal acontecem no dia 9. A grande decisão está agendada para o dia 13 de fevereiro.

Chaveamento

Grupo A

Gremio x Cruzeiro

Grupo B

Flamengo x Esmac

Grupo C

Corinthians x Palmeiras

Grupo D

Internacional x Real Brasilia