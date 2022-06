Esmac acerta transferência de atacante do sub-17 feminino para o São Paulo

A Esmac acertou nesta sexta-feira (24) a transferência da atacante Rebeca, de 16 anos, para o São Paulo. A jogadora, que pertencia ao sub-17 da equipe de Ananindeua, assinou contrato de três anos com o Tricolor Paulista. Rebeca deverá se apresentar ao elenco da equipe do Morumbi ainda nesta semana.

VEJA MAIS

De acordo com o presidente da Esmac, Ivanildo Costa, Rebeca foi descoberta pelos olheiros do São Paulo durante o Brasileirão Feminino Sub-20. A paraense marcou dois gols no torneio e chamou a atenção de alguns clubes paulistas, mas decidiu acertar com o São Paulo.

O contrato de Rebeca com o tricolor é de três anos e prevê uma ajuda de custo, moradia, plano de saúde e escola. Os primeiros passos da jogadora no clube serão ainda na categoria de base, mas o São Paulo já pensa em utilizá-la, assim que possível, entre as profissionais.

Nesta sexta, Rebeca fez seu último jogo com a camisa da Esmac. Pelo Campeonato Paraense Sub-17, a atacante ajudou a equipe de Ananindeua a vencer o Terra Alta por 10 a 0. Após a partida, a jogadora conversou com o Núcleo de Esportes de O Liberal e disse que se espelha em outra "paraense" do São Paulo: a volante Formiga.

"Tenho uma expectativa muito boa e espero fazer uma grande temporada. Tenho me inspirado muito na Formiga, apesar de não atuarmos na mesma posição, acho que ela joga muito e aprendo muito assistindo as partidas dela. Trabalho bastante para chegar à Seleção algum dia, assim como a Formiga", disse