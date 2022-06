De virada, Esmac vence o Cruzeiro em Belém e garante segunda vitória no Brasileiro Feminino A1

A Esmac conseguiu uma importante vitória pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino A1. As meninas de Ananindeua venceram o Cruzeiro pelo placar de 2 a 1, em partida disputada no estádio Francisco Vasques, em Belém. A vitória ajuda a manter viva a esperança da Esmac em permanecer na elite do futebol feminino e deixa o time um pouco mais perto da saída da zona de rebaixamento, onde ocupa a 14ª posição, com oito pontos. Na próxima rodada, a equipe viaja até São Paulo para enfrentar o Corinthians.

Disputado sob o forte calor, o jogo entre Cruzeiro e Esmac foi bastante corrido. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, as visitantes abriram o placar com Korina, aproveitando bola levantada na grande área, para empurrar de cabeça. O gol deixou a Esmac um pouco abatida nos minutos seguintes, mas a abertura das jogadas pelas laterais fez com que a reação viesse ainda no primeiro tempo. Aos 45, Radija arrancou pela direita e invadiu a grande área, sendo calçada por Ambrósio.

A arbitragem marcou a penalidade e Paixão bateu rasteiro no canto direito, deslocando a goleira Tati e empatando a partida em 1 a 1. Logo após gol, a arbitragem encerrou o primeiro tempo. Já nos 45 minutos finais, as donas da casa foram para cima e travaram um jogo aberto, com bons lances de gols. A pressão culminou em um emocionante lance de gol, que permitiu a virada ao final do tempo regulamentar.

Aos 45, após Emily invadir a grande área pela esquerda, a defesa cortou para linha de fundo e cedeu o escanteio pela esquerda. Paixão foi para a cobrança e Lora Capanema desviou de cabeça, pondo a Esmac na frente para o delírio das atletas e comissão técnica. O placar de 2 a 1 constitui a segunda vitória da equipe neste campeonato, que está a duas rodadas do fim da primeira fase.

Agora, a Esmac tem pela frente jogos contra o Corinthians, atual quarto colocado, com 28 pontos, e o Palmeiras, líder do brasileirão com 31 pontos. Dois jogos que a Esmac precisa vencer e torcer por outros resultados.