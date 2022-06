Em jogo de oito gols, Esmac perde para o Santos pelo Brasileiro Feminino; vídeo

Por pouco a Esmac não causou uma surpresa, em plena Vila Belmiro, na manhã deste domingo (5). A equipe paraense foi derrotada por 5 a 3 pelo Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A1 Feminino. A partida chegou a ficar empatada em 3 a 3, mas as meninas da Vila conseguiram superar o fato de ter uma jogadora a menos e sacramentou a vitória.

O Santos abriu o placar com a artilheira ex-Seleção Brasileira Cristiane, de pênalti, logo aos cinco minutos. Logo depois, Ketlen fez o segundo e parecia que as paraenses seriam facilmente superadas. Porém, aos 26, Luciene Baião diminuiu e, sete minutos depois, um gol olímpico de Nath Branco deixou tudo igual. Para completar a primeira etapa, Camila foi expulsa.

O time da casa voltou a ficar à frente com mais um gol de Cristiane, aos 13 do segundo tempo. Porém, dois minutos depois, Lora Capanema voltou a igualar o marcador e a dar esperanças à Força do Norte. No entanto, nos minutos finais, Jane e depois Brena garantiram o triunfo do Santos.

Com a derrota, a Esmac permanece na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Santos terminará a rodada no G8. A Força do Norte volta a campo no próximo domingo (12), às 10h, no Estádio do Baenão, contra o Atlético-MG.