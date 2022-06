Contra o Atlético-MG no Baenão, Esmac perde mais uma e se afunda no Z4 do Brasileiro Feminino

A Esmac foi derrotada mais uma vez no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. A equipe paraense foi vítima desta vez do Atlético-MG, em jogo que ocorreu no Estádio Baenão, na manhã de domingo (12), Dia dos Namorados. O gol foi marcado no primeiro tempo, pela meio-campista do Galo Day.

O gol de Day veio em um golaço. A jogadora partiu em contra-ataque pela esquerda, avançou até à entrada da área, passando pela marcação da Esmac e arriscou de direita. A goleira da Força do Norte até tentou evitar, mas a bola foi no ângulo.

Com o resultado, a Esmac encerrou a rodada mais uma vez na vice-lanterna, à frente apenas do Bragantino. A situação pode se tornar ainda pior caso o Cruzeiro vença o Santos, na próxima quarta-feira (15). Isso porque a equipe mineira é a primeira equipe fora do Z4, com 10 pontos, cinco a mais que a Esmac. Caso Vença, o time paraense pode ficar a oito da Raposa, com três rodadas - nove pontos - para o fim.

A Esmac volta a campo no dia 19 de junho, no próximo domingo, justamente contra o Cruzeiro. A partida também ocorre no Estádio do Baenão, a partir das 10h. Um duelo direto na briga contra o rebaixamento e que pode sacramentar a queda da equipe paraense.