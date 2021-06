Esmac, absoluta o grupo A do Brasileiro Feminino A2, goleia o Oratório-AP no Zerão

No fechamento da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino A2 a Esmac termina absoluta no grupo A com 13 pontos ganhos- três vitórias e um empate.

Nesta sexta-feira (18) o time paraense goleou o Oratório- AP por 5 a 0 em jogo realizado no estádio Milton Correa [Zerão] na capital amapaense.

A Esmac fechou primeiro tempo com 1 a 0, gol marcado por Silvani aos 31 minuto. Mesmo com domínio no jogo, porém, teve dificuldades nas conclusões devido o estado do gramado.

Goleada

No começo da fase final, Rayane pegou rebote da goleira Raylana e mandou para dentro do gol aos seis minutos. Na sequência, Cássia ampliou para 3 a 0 aos 12’ aproveitando o cruzamento de Silvani.

Com o placar já seguro Mercy colocou em campo as meninas do sub-20 Dudinha, Lubrya e Aninha.

O quarto gol veio acontecer com Silvani aos 20 minutos, Letícia jogou a bola na área e a meia-campista tocou de coxa. Aos 40’ a Esmac definiu a goleada com o gol de cabeça de Lora Soure.

Classificação

Entre os 36 clubes do campeonato a Esmac finaliza a primeira fase na quinta colocação com 86.7% de aproveitamento, perdendo apenas para os times do Red Bull Bragantino, Ceará, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, todos com 100%.

A Esmac tem o segundo melhor ataque do campeonato com 24 gols. O Red Bull é o primeiro com 25 e sem nenhum gol sofrido.

No grupo A o Real Ariquemes venceu o poderoso Iranduba por 2 a 0, terminando em segundo lugar.