Equador x Brasil: onde assistir ao vivo o jogo desta segunda (20/11) pela Copa do Mundo Sub-17

Equador x Brasil disputam nesta segunda-feira (20/11) as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17. O jogo será realizado às 05h30 (horário de Brasília), no Estádio Manahan, em Surakarta, Indonésia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Equador x Brasila ao vivo?

A partida Equador x Brasil​ poderá ser assistida pela SporTV, pela CazéTV e pelo FIFA+, a partir das 05h30 (horário de Brasília).

Como Equador x Brasil chegam para o jogo?

Na última fase, a seleção brasileira sub-17 acumulou uma derrota de 3 a 2 para o Irã, uma vitória de 9 a 0 sobre a Nova Caledônia e outra vitória de 2 a 1 contra a Inglaterra.

Já a seleção do Equador passou por uma vitória de 2 a 0 contra o Marrocos e um empate de 1 a 1 com o Panamá.

Equador x Brasil: prováveis escalações

Equador: sem informações. Técnico: Diego Martínez.

Brasil: sem informações. Técnico: Phelipe Leal.

FICHA TÉCNICA

Equador x Brasil

Copa do Mundo Sub-17

Local: Estádio Manahan, em Surakarta, Indonésia

Data/Horário: 20 de novembro de 2023, 05h30