Engraxate encontra Endrick no aeroporto e ganha pix de mil reais

Endrick, promessa do Palmeiras e futuro atacante do Real Madrid, chamou a atenção em uma história fora dos campos. Michel, um engraxate que trabalha no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, compartilhou que recebeu uma doação de mil reais do jogador.

"Vi uma galera ali no desembarque e pedi para tirar uma foto. Ele foi e falou 'me dá seu PIX aí'. Estava precisando pagar aluguel, comprar leite e fralda para a minha filha. Chegou na hora certa. É uma pessoa sensacional, não pela quantia, mas é um menino muito simpático", relatou Michel.

Na ocasião, Endrick desembarcava para se apresentar à Seleção Pré-Olímpica, iniciando sua preparação em 8 de janeiro.