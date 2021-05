Empresário diz que Mbappé tem acordo com o Real Madrid

Bruno Satin, empresário de alguns jogadores franceses, afirmou ao "Canal+" que o atacante Mbappé possui acordo com o Real Madrid. O agente afirmou que o atleta do Paris Saint-Germain conversa com a cúpula merengue há algum tempo sobre sua transferência.

- Tudo está acontecendo há muito tempo e tenho a sensação de que ele está disposto a ir. Também tenho a informação de que Mbappé e sua família teriam um contrato com o Real Madrid. O acordo se refere as condições do atleta, mas o mais importante é entre os clubes.

O camisa sete tem contrato com o PSG até 2022 e Satin não descartou a possibilidade de que o clube francês mantenha o jogador por mais uma temporada e saia sem custos no próximo ano. No entanto, há negociações por uma renovação contratual.

As conversas estão emperradas e Mbappé aceitaria renovar seu vínculo com o clube até 2023, mas com a condição de que iria deixar a equipe em 2022. O Real Madrid aguarda a abertura do mercado para apresentar uma proposta oficial ao atleta.