Empresário britânico faz proposta de R$ 26 bilhões para comprar o Chelsea

O britânico Jim Ratcliffe ofereceu 4,25 bilhões de libras (R$26,3 bilhões) para comprar o Chelsea. O empresário se reuniu nesta sexta-feira (29) com a diretoria do clube inglês. Jim é dono da INEOS, empresa petroquímica, que também detém a maioria das ações do Nice, da França.

Sobre o interesse na compra do Chelsea, a INEOS publicou uma nota. Veja:

"Nós acreditamos que Londres deve ter um clube que reflita a estatura da cidade. Um que esteja no mesmo patamar que Real Madrid, Barcelona ou Bayern de Munique. Pretendemos que o Chelsea seja esse clube", disse.

A oferta inclui 1 bilhão de libras para desenvolver o estádio Stamford Bridge, estruturas do clube e montagem do elenco. outros 2,5 bilhões serão destinados a um fundo de caridade em apoio às vítimas da Guerra da Ucrânia.

Apesar disso, de acordo com a imprensa inglesa, é esperado que o empresário Todd Boehly, co-proprietário do time de beisebol Los Angeles Dodgers e do Lakers, o roteirista Jonathan Goldstein e o bilionário suíço Hansjörg Wyss se torne o novo acionista majoritário do Chelsea.