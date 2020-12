Empresa de refrigerante une marcas em campanha para dar mais visibilidade ao futebol feminino

Com a campanha "Futebol Feminino é Coisa Nossa", Guaraná Antarctica formou um time de peso para apoiar o futebol feminino. Entram em campo Avon, Banco BMG, Burger King, Consul, ESPN, GOL, Halls, Lay's, Puma e Vivo que, além de terem seus logos impressos em mais de 30 milhões de latinhas no ano que vem, irão ajudar a dar visibilidade à modalidade e aumentar as chances de inúmeras atletas a sonharem com o futebol profissional.

Lideradas por Guaraná Antarctica, as marcas irão colaborar diretamente na formação de atletas em parceria com o projeto Em Campo que, desde 2016, já colocou 41 jogadoras em times profissionais pelo Brasil. Com o resultado do #ApoieoFutFeminino, o projeto aumentará em 55% o número de jovens atletas atendidas, além de ampliar a estrutura física e expandir a equipe profissional.

- Em 2021 queremos garantir um número maior de atendimento qualificado e revelar mais atletas, não só para o futebol profissional, mas também para profissões que envolvam o esporte - explica Sandra Santos, Coordenadora e Coach Esportiva do projeto Em Campo.

Para garantir a qualidade técnica, são oferecidos treinos diários em três diferentes níveis. A turma de iniciantes, chamada de Social, treina por duas horas, duas vezes por semana. Já a equipe Formação, tem três treinos semanais, totalizando seis horas. Quem se destaca nessa categoria passa a treinar na turma de Alto Rendimento e os treinos podem chegar a cinco vezes na semana, totalizando dez horas. Nessa fase, as atletas já iniciam a participação em peneiras, buscando vagas em grandes times nacionais.

- Sabemos como a modalidade é a esperança para muitas jogadoras e isso é muito importante. Mais de 100 marcas mostraram interesse em participar da iniciativa e temos certeza de que com esses dez parceiros iniciais já conseguiremos trazer novas perspectivas para as atletas. Começamos a construir essa história lá trás, mas ainda temos um logo caminho para percorrer e todo apoio é essencial - diz Julia Chieppe, marketing de Guaraná Antarctica.

Como apoiadora do esporte e patrocinadora da seleção feminina há 19 anos, Guaraná Antarctica tem promovido diversas ações para incentivar outras empresas a apoiarem a modalidade. Recentemente utilizou o seu espaço publicitário e instalou placas no gramado do Brasileirão Feminino A1 para chamar atenção para a causa e mostrar que o futebol feminino vai muito além das competições mundiais. Essa é mais uma iniciativa que dá continuidade ao compromisso com o esporte, que teve como marco o movimento Futebol Feminino é Coisa Nossa, durante a Copa do Mundo Feminina de 2019.

Sobre Em CampoEm Campo é um projeto social que promove o desenvolvimento humano por meio do futebol feminino. O Projeto utiliza a metodologia do treino social, que trabalha as habilidades socioemocionais das atletas beneficiadas. O Projeto é alinhado com os ODS: Objetivos do desenvolvimento Sustentável, da ONU.