Empresa admite erro de calibragem do VAR no jogo entre Red Bull Bragantino e Botafogo

A Hawk-Eye, empresa responsável por operar o VAR na partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino, divulgou uma carta onde admite um "erro de calibragem" na hora de julgar o gol de Artur Guimarães, atacante do Braga. Porém, a entidade também afirmou que a decisão de anular o gol foi correta. Entenda:

VEJA MAIS

Durante o jogo, realizado na segunda-feira (04/07), Artur completou um lançamento para o fundo das redes, por cobertura, mas teve impedimento assinalado. O árbitro Ramon Abatti Abel checou o VAR, anulou o gol e deu sequência ao jogo.

Depois da partida, o técnico Maurício Barbieri questionou a atuação e o clube cobrou explicações à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sobre como a linha do VAR foi utilizada. Na quarta-feira (06/07), a comissão de arbitragem da Confederação divulgou os áudios do VAR e uma carta onde a empresa Hawk-Eye admite que houve erro de calibragem.

De acordo com os áudios divulgados pela CBF, a equipe da Hawk-Eye teve dúvidas para selecionar o jogador que seria utilizado como referência na análise. Eventualmente, Philipe Sampaio, penúltimo defensor na linha com Artur, foi o escolhido.

A empresa explica no documento divulgado os detalhes do ocorrido. "Tivemos um incidente que afetou o uso correto da tecnologia de linha de impedimento virtual durante uma revisão de VAR. O problema foi causado pela posição da câmera de transmissão usada para essa decisão específica de impedimento, o que significa que uma calibração suficiente não pôde ser alcançada neste exato momento", disse a Hawk-Eye. No entanto, a carta também defende a decisão de anular o gol. "Gostaríamos de enfatizar que a tecnologia de linha de impedimento virtual estava totalmente funcional em ambos os lados deste incidente e podemos confirmar retrospectivamente que a decisão correta foi tomada pelo VAR no momento com o gol sendo anulado corretamente", comentou.