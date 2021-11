Empate entre Inter e Santos garante o Corinthians na Libertadores

O Corinthians está garantido na próxima edição da Copa Libertadores. Com o empate em 1 a 1 entre Internacional e Santos, em Porto Alegre, o Timão assegurou ao mínimo uma vaga na pré-Libertadores.

O Timão, que bateu o Athletico-PR por 1 a 0, na Neo Química Arena, neste fim de semana, chegou a 56 pontos no Brasileirão e só poderia ser ultrapassado pelo Inter, caso o Colorado vencesse o Peixe, no Beira Rio, o que não aconteceu.

Agora, a briga corintiana até o fim do Brasileirão é a vaga direta na fase de grupos da competição continental. Atualmente na quarta colocação, o Timão, no momento, conseguiria a classificação. Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras, os três primeiros do Brasileiro, já estão garantidos, restando apenas um espaço, que é disputado, além do Corinthians, por Red Bull Bragantino, Fortaleza, Fluminense e Ceará.

Campeão da Libertadores em 2012, a equipe do Parque São Jorge não disputa a fase de grupos da competição continental desde 2018, quando caiu nas oitavas de final para o Colo Colo-CHI. Em 2020, os corintianos até disputaram a competição, mas na fase prévia, e caíram para o Guaraní-PAR.

Nas duas vezes em que disputou a pré-Libertadores, o Corinthians não conseguiu a classificação. Além da derrota para o Guaraní, em 2011 o Timão foi eliminado pelo Tolima-COL.