Embalado, Cametá enfrenta Fluminense-PI para colar no G-4 da Série D

O Cametá terá a chance de entrar de vez na briga por uma vaga na próxima fase da Série D do Brasileirão. Nesta quinta-feira (13), às 19h, o Mapará Elétrico encara o Fluminense-PI no estádio Albertão, em Teresina, pela oitava rodada da Quarta Divisão nacional. Embalado por uma vitória no último final de semana, sobre o mesmo Fluminense-PI, o time comandado por Rodrigo Reis quer largar de vez a parte debaixo da tabela.

Antes do início da rodada, o Cametá estava na 7ª colocação, a penúltima do grupo A2, com apenas sete pontos conquistados. No entanto, se vencer o Fluminense-PI, o Mapará pulará para 10 pontos, encostando no Altos-PI, que tem 12, e é o primeiro clube dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Situação parecida vive o Fluminense-PI. Com os mesmos 10 pontos do Cametá, o time piauiense está na 6ª posição, vencendo o Mapará na tabela apenas por saldo de gols.

As equipes

O Cametá não terá desfalques para a partida diante do Fluminense-PI. A única dúvida fica sobre a permanência ou não do atacante Leandro Cearense. Ele, que fez o gol da vitória do Mapará na última rodada, enfrenta a concorrência de Papel no ataque, que era a referência do ataque da equipe durante o campeonato.

Por outro lado, o Fluminense-PI terá uma série de desfalques. O lateral Danilo, volante Dudu, o meia Gabriel e o atacante Weslley Smith estão de fora da partida. Danilo segue em tratamento após problema na coxa. Dudu trata de uma luxação no tornozelo. Gabriel ainda está em recuperação por problema no púbis. Weslley Smith trata de lesão na parte posterior da coxa.