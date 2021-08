Em São Paulo, estádios poderão receber torcida a partir de novembro

Os estádios de São Paulo voltarão a receber público a partir do dia 1º de novembro. A informação foi confirmada pelo governo paulista, em coletiva à imprensa, sobre o anúncio do GP de São Paulo de Fórmula 1, que também ocorrerá em novembro, que contará com público, desde que as pessoas cumpram o protocolo de segurança.

Os protocolos ainda estão sendo elaborados entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que será divulgado em breve o protocolo junto com a federação e a confederação, para a volta gradual dos torcedores, que está suspensa desde março de 2020.

“O futebol terá também seu protocolo. Com a liberação dos estádios em São Paulo a partir do dia 1° de novembro, com protocolos, assim como a F1, para garantir a volta gradual e segura das torcidas aos estádios de futebol. Oportunamente divulgaremos isso em conjunto com a FPF e a CBF”, disse.

Na primeira semana de agosto o governador anunciou que shows com público em pé, pistas de dança, poderão ocorrer também em novembro, prazo em que o governo paulista acredita estar com 90% dos adultos vacinados de forma completa, porém, o uso de máscara continuará obrigatório.