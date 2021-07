Em 'Re-Pa digital', Paysandu vence Remo em crescimento de seguidores no primeiro semestre de 2021

Os maiores clubes paraenses, Remo e Paysandu, tiveram um crescimento significativo nas redes sociais, no primeiro semestre deste ano. Ao menos foi o que apontou o Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, feito pelo IBOPE Repucom. Na lista de 50 clubes, o Papão aparece em 24° com um total de 1,04 milhões e o Remo em 25°, com 984,3 mil.

A pesquisa incluiu quatros plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok. Somando os primeiros seis meses de 2021, 5,5 milhões de pessoas foram atraídas pelas contas oficiais das equipes no futebol brasileiro. Esse é o melhor resultado do período entre os últimos cinco anos. Entre os paraense, foi um crescimento de mais de dois milhões de seguidores.

Confira o ranking - apenas os 25 primeiros

1°) Flamengo: 40.506.415

2°) Corinthians: 25.716.304

3°) São Paulo: 17.176.524

4°) Palmeiras: 13.726.391

5°) Santos: 9.539.284

6°) Grêmio: 9.353.930

7°) Vasco: 8.264.197

8°) Atlético-MG: 7.850.587

9°) Cruzeiro: 7.624.621

10°) Internacional: 6.439.219

11°) Chapecoense: 5.850.928

12° Fluminense: 4.327.560

13°) Sport: 4.020.548

14°) Botafogo: 3.745.476

15°) Bahia: 3.678.169

16°) Athletico: 2.957.505

17°) Ceará: 2.560.568

18°) Fortaleza: 2.454.560

19°) Vitória: 2.282.081

20°) Coritiba: 1.786.101

21°) Goiás: 1.414.262

22°) Santa Cruz: 1.310.259

23°) Figueirense: 1.084.670

24°) Paysandu: 1.046.772

25°) Remo: 984.336