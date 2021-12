Em novo sorteio das oitavas de final da Champions League, Real Madrid encara Paris Saint-Germain

Após uma confusão geral e a realização de um novo sorteio para definir os confrontos das oitavas de final da Champions League, o Paris Saint-Germain encara o Real Madrid. Apenas o confronto entre Chelsea e Lille se repetiu em comparação com o primeiro chaveamento.

O Benfica, de Jorge Jesus, que havia sido sorteado inicialmente para encarar a equipe merengue, irá enfrentar o Ajax, que conquistou seis vitórias em seis partidas na fase de grupos. Outro grande confronto será entre Inter de Milão e Liverpool.

Já o Manchester United, clube pivô das confusões do primeiro sorteio, escapou do Paris Saint-Germain e irá encarar o Atlético de Madrid. A equipe colchonera é a segunda vítima principal de Cristiano Ronaldo por conta dos anos em que o camisa sete atuou no Real Madrid.

CONFUSÃO GERAL

A Uefa anulou o primeiro chaveamento devido a dois erros envolvendo o Manchester United. Inicialmente, o clube inglês foi sorteado para encarar o Villarreal, o que não poderia ter acontecido pelo fato das duas equipes terem se enfrentado na fase de grupos.



Na sequência, após Marchetti sortear o Atlético de Madrid, Michael Heselschwerdt não colocou a bolinha dos Red Devils no pote entre os possíveis adversários da equipe colchonera. No caso, o representante da Uefa se confundiu a pôs o Liverpool, que não poderia encarar o time de Diego Simeone também pelo fato de terem se enfrentado na fase de grupos.



Nas redes sociais, o Atlético de Madrid afirmou que está em conversas com a Uefa em busca de explicações e soluções após os erros ocorridos nesta segunda-feira. Com as trapalhadas, os espanhóis foram sorteados para encarar o Bayern de Munique, enquanto o Manchester United enfrentaria o PSG.



CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE:

RB Salzburg x Bayern de Munique

Sporting x Manchester City

Benfica x Ajax

​Chelsea x Lille

​Atlético de Madrid x Manchester United

​Villarreal x Juventus

​Inter de Milão x Liverpool

Paris Saint-Germain x Real Madrid