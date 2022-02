Em noite de estreias, Marinho marca, e o 'novo Flamengo' vence o Boavista pelo Campeonato Carioca

Foram só os primeiros 90 minutos sob o comando de Paulo Sousa, mas, na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista nesta quarta, o Flamengo já apresentou novidades em relação a sua ideia de jogo. Ainda mesclando titulares e reservas, o Rubro-Negro, por exemplo, atuou com uma linha de três zagueiros e teve Gabigol e Pedro atuando juntos (e marcando gols), além de Marinho estreando com boa atuação e o gol que abriu o caminho do triunfo no Raulino de Oliveira.

Vitinho, que iniciou o jogo como titular e vestindo a braçadeira de capitão, também destacou-se. Afinal, deu as três assistências para os gols do Flamengo.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para o clássico com o Fluminense, no domingo às 16h, no Estádio Nilton Santos. A tendência é de que Paulo Sousa coloque em campo uma equipe mais encorpada, contando com nomes como Gabigol ou Everton Ribeiro, que iniciaram no banco o jogo contra o Boavista.

AS PRIMEIRAS IMPRESSÕES DA "ERA PAULO SOUSA"

Em sua primeira vez na área técnica, Paulo Sousa promoveu novidades, com o Flamengo atuando com três zagueiros em linha: Gustavo Henrique, Noga e Cleiton. Com a bola, os laterais Matheuzinho e Renê apareciam como pontas, enquanto Vitinho e Marinho ajudavam na criação por dentro. Mesmo que sem vários dos principais nomes, a escalação já serviu como indicação de como o técnico português deseja ver a sua equipe atuando ao longo da temporada.

MARINHO CONQUISTA NAÇÃO E ESTREIA COM GOL!

Em novo esquema e com uma equipe bastante modificada em relação a 2021, o Flamengo, mesmo com ajustes a serem feitos, fez um primeiro tempo sem sustos. Se não deu espaço ao Boavista, o time de Paulo Sousa teve Marinho e Vitinho como protagonistas. O estreante, pela direita, deu bons dribles, finalizou de fora da área e levantou a torcida - que logo cantou seu nome.

Já Vitinho, caindo da esquerda para o centro, construiu bons lances e colocou Pedro, por exemplo, em condições de abrir placar duas vezes, mas o centroavante não finalizou bem. Depois de roubar bola no campo de ataque, Vitinho fez mais uma boa jogada e, cruzando para trás, facilitou o trabalho de Marinho, que completou de primeira e marcou em sua estreia: 1 a 0. O cenário seguiu o mesmo até o intervalo, com Hugo aparecendo bem quando exigido.

MUDANÇAS ELEVAM NÍVEL DO FLAMENGO

Como esperado, Paulo Sousa rodou o time na primeira partida oficial do ano, sacando Marinho e Renê ainda no intervalo. As entradas de Everton Ribeiro e Gabigol elevaram o nível da atuação do time, que passou a produzir boas chances em sequência. Depois de algumas oportunidades desperdiçadas, Vitinho recebeu de Everton e, repetindo o que fez no primeiro tempo, rolou para trás. Dessa vez, foi Pedro quem chegou batendo e ampliou o placar: 2 a 0.

VITINHO DÁ DE GARÇOM, E GABI É GOL!

O técnico Leandrão também tentou mudar o time, mas Hugo - pouco exigido na primeira etapa - teve ainda menos trabalho no segundo tempo. Por outro lado, Paulo Sousa também deu os primeiros minutos em campo para David Luiz, Willian Arão e Rodinei. O Flamengo, com boa dinâmica na troca de passes foi criando chances em sequência. Depois de perder dois gols cara a cara com Fernando, Gabigol, enfim, pôs a bola na rede, e, de novo, com passe de Vitinho.