Em meio à guerra com a Rússia, Ucrânia vence Escócia e se aproxima de vaga na Copa do Mundo

No primeiro jogo oficial em 2022, a Ucrânia venceu a Escócia por 3 a 1 e está mais perto de uma vaga na Copa do Mundo do Catar. Yarmolenko, Yaremchuk e Zinchenko marcaram os gols do time visitante, enquanto McGregor descontou para os mandantes. No domingo (5), a seleção do leste europeu encara o País de Gales, em Cardiff, em busca por uma vaga no mundial.

A Ucrânia controlou as ações do jogo desde o início. Aos sete minutos, Tsygankov recebeu cruzamento da direita e finalizou de primeira para grande defesa de Gordon. Aos 16, Yarmolenko aproveitou sobra de bola na grande área e finalizou para outra intervenção do goleiro.

No ataque seguinte, Yaremchuk recebeu passe em profundidade pelo lado esquerdo da área e tentou tocar por baixo de Gordon, mas o goleiro defendeu. Aos 33, Yarmolenko recebeu lançamento do campo de defesa, dominou e tocou por cobertura para abrir o placar para os visitantes.

O início da segunda etapa teve a mesma toada dos 45 minutos iniciais. No primeiro ataque, Yaremchuk recebeu cruzamento da direita e cabeceou para ampliar o marcador. Aos seis minutos, Yarmolenko recebeu passe da entrada da área, limpou a marcação e bateu para grande defesa de Gordon.

Aos 21, McGinn desperdiçou grande chance ao aproveitar rebote de finalização defendida por Buschchan, mas cabecear pela linha de fundo. Aos 33, McGregor aproveitou sobra de bola da entrada da área, bateu para o gol e a bola ainda tocou nas mãos do goleiro ucraniano antes de ultrapassar a linha e o tento ser validado. No último lance da partida, Zinchenko recebeu passe em profundidade e tocou na saída do goleiro para ampliar o marcador para a Ucrânia.