Em jogo-treino, Tuna goleia Seleção do Arari

A Tuna Luso realizou na manhã desta quarta-feira (12), no estádio do Souza, o primeiro jogo-treino em preparação para o Campeonato Paraense de 2022. O time cruzmaltino goleou a Seleção do Arari por 5 a 1. Os gols da Tuna foram marcados por Jayme, Alexandre Santana e Luan Santos (3x). As informações foram divulgadas pela assessoria do clube.

Outro amistoso será realizado no sábado (15). A Tuna vai enfrentar o Bragantino, às 15 horas, no Diogão, em Bragança. O técnico cruzmaltino, Emerson Almeida, avaliou a preparação do time.

“Foi nosso primeiro amistoso no ano. A movimentação foi boa. O placar é o que menos importa, mas, sim, as nossas ações dentro do jogo. Conseguimos controlar o tempo inteiro, com uma postura agressiva. Nos reapresentamos na quinta-feira já pensando no amistoso contra o Bragantino, que é uma equipe qualificada. Já vai servir como parâmetro daquilo que iremos enfrentar na competição”, comentou.

Além do Parazão, a Tuna ainda vai disputar a Copa do Brasil, Série D e Copa Verde. No estadual, a Tuna está no grupo B junto com Itupiranga, Tapajós e Bragantino. A estreia será dia 27 de janeiro, quinta-feira, contra o Águia de Marabá, em horário e local ainda não definidos.