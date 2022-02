Em jogo de seis gols, Barcelona vence o Atlético de Madrid de virada pela La Liga

O Barcelona está na zona de classificação para a próxima Champions League. Neste domingo, o time de catalão, de virada, goleou o Atlético de Madrid por 4 a 2 no Camp Nou, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Jordi Alba, Gavi, Ronald Araújo e Daniel Alves fizeram os gols da vitória do Barça. Já Carrasco e Suárez marcaram pelo Atleti.

Com o resultado, o Barcelona ultrapassou o Atlético de Madrid e assumiu a quarta colocação da La Liga. A equipe de Simeone, consequentemente, caiu para a quinta posição.

GOL LÁ, GOL CÁ

O clássico foi dinâmico de ponta a ponta. Logo aos sete minutos, Koke descolou ótimo lançamento para Suárez na direita. O atacante cruzou rasteiro e na medida para Carrasco, que pegou de primeira para colocar o time de Madri em vantagem no Camp Nou.

A comemoração do Atleti, contudo, durou pouco. Logo na sequência, Daniel Alves pegou a sobra de bola dentro da área e levantou para Jordi Alba na ponta esquerda. O lateral do Barcelona acertou um voleio de primeira, e a bola parou no ângulo do goleiro Oblak, sem chances de defesa.

BARÇA NA FRENTE

A virada do time catalão veio aos 20 minutos. Adama Traoré, um dos principais reforços do Barcelona na última janela de transferências, encarou a marcação, cortou para a direita e cruzou na medida para Gavi. O camisa 30 subiu mais alto do que todos e cabeceou para por o Barça em vantagem.

É GOLEADA

Já na reta final do primeiro tempo, antes do intervalo, o Barcelona fez mais um. Aos 42 minutos, após cruzamento na área, Piqué carimbou a trave, Ferrán Torres não conseguiu pegar o rebote, e a bola sobrou para Ronald Araújo. O zagueiro conseguiu a finalização cruzada e marcou o terceiro.

Na volta para o segundo tempo, o Barcelona manteve a pegada e, em menos de cinco minutos, fez o quarto. Depois de tabela com De Jong pela esquerda, Gavi cruzou para trás. A bola passou por dois jogadores e sobrou para Daniel Alves, que bateu forte e de primeira, também sem chances de defesa para o goleiro Oblak.

VAI TER REAÇÃO?

Mesmo com o cenário adverso, o Atlético não desistiu do jogo e conseguiu marcar o segundo. Aos 12 minutos, De Paul bateu escanteio na área, Correa desviou e Suárez apareceu na pequena área para manter o time de Madri vivo no jogo.

VERMELHO

O jogo, que já era quente, ficou ainda mais com a expulsão de Daniel Alves aos 23 minutos. O lateral deu um pisão em Carrasco e, após revisão do VAR, o árbitro de campo mandou o brasileiro para os vestiários mais cedo. Dessa forma, o Atlético jogou metade do segundo tempo com um homem a mais, porém não conseguiu furar a defesa catalã.