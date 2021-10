Em jogo de cinco gols e expulsão de Griezmann, Liverpool vence o Atlético de Madrid pela Champions

O Liverpool conseguiu uma grande vitória fora de casa nesta terça-feira ao bater o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano por 3 a 2. Com dois gols de Salah e um de Keita, os Reds superaram os Colchoneros, que marcaram duas vezes com Griezmann, expulso por acertar um chute no rosto de Firmino.

NA FRENTE

O Liverpool chegou ao ataque já no início da partida, e marcou o primeiro gol já aos oito minutos, com um belo chute de Salah, que desvio em Milner. Logo depois, a equipe visitante seguiu no campo ofensivo, e ampliou a sua vantagem aos treze minutos com Keita.



RESPOSTA COLCHONERA

Apesar da boa vantagem do Liverpool, o Atlético de Madrid não se deu por perdido no jogo, e foi ao ataque logo em seguida para buscar o resultado. Antoine Griezmann foi o responsável por marcar, aos 20 e 34 minutos, os gols que empataram o jogo.



​EXPULSÃO

Empolgado no início da segunda etapa, o Atlético de Madrid buscava a virada contra o Liverpool para conseguir a vitória. Um balde de água fria caiu sobre a equipe colchonera aos sete minutos, quando Griezmann recebeu o cartão vermelho por acertar o pé no rosto de Firmino.



PÊNALTI

A equipe do Liverpool ganhou a oportunidade de sair de campo com a vitória perto do fim do jogo. Aos 33 minutos, o Atlético cometeu um pênalti, e Salah converteu a cobrança. Mais perto do apito final, o VAR chamou o juiz para a revisão de um pênalti a favor dos espanhóis, mas nada foi marcado.



SEQUÊNCIA

O Atlético de Madrid enfrenta a Real Sociedad às 16h (de Brasília) deste domingo em partida de LaLiga. O Liverpool, por sua vez, também entra em campo neste domingo, mas às 12:30h (de Brasília) contra o Manchester United pela Premier League.