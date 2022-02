Em jogo com xingamentos a Abel, Cano marca e Fluminense vence o Audax Rio no Carioca

O Fluminense jogou mal mais uma vez, mas contou com faro artilheiro do atacante Germán Cano para vencer o Audax Rio por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. O confronto na Ilha do Governador foi válida pela terceira rodada da Taça Guanabara e teve direito a muitos xingamentos direcionados ao técnico Abel Braga por conta das substituições e do futebol abaixo do esperado.

Com o resultado, o Flu fica na quarta posição, com seis pontos e abre dois para a Portuguesa, em quinto. Na próxima rodada, faz o primeiro clássico da temporada diante do Flamengo, no domingo, às 16h. O Audax é o lanterna, com um ponto, e enfrenta o Resende na segunda-feira.

MUDANÇAS DE ABEL



Para rodar o elenco, o técnico Abel Braga decidiu ir para o jogo com uma equipe alternativa, mantendo apenas Luiz Henrique e Yago Felipe entre os titulares. O que se viu em campo foi pouca inspiração e problemas que se repetem desde o início do Estadual. A falta de entrosamento foi marcante e o time teve dificuldades para criar chances reais de gol. Na parte defensiva, deu alguns espaços para o fraco Audax, que teve as duas melhores chances do primeiro tempo. Fábio, um dos estreantes da noite ao lado de David Duarte, fez uma boa defesa e foi bem quando solicitado.



FAZ O L



Diante das poucas ideias, o Flu teve apenas uma boa chegada de fato. E o artilheiro aproveitou. Na estreia como titular, Cristiano bateu o escanteio, Manoel subiu bem para dar a raspada e Germán Cano chegou para cabecear e fazer o primeiro gol com a camisa tricolor. O momento foi de grande festa para os torcedores, que fizeram o L (em homenagem ao filho Lorenzo) junto ao atacante e celebraram a contratação.

MUDANÇAS



Abel Braga acabou perdendo o lateral Mario Pineida ainda aos 20 minutos do primeiro tempo. Ele sentiu uma fisgada e deu lugar a Cristiano. Já no segundo tempo, o treinador foi fazer a segunda alteração só aos 18, quando Willian Bigode entrou na vaga de Yago Felipe. Depois da parada técnica, as últimas mudanças foram Nino, Caio Paulista e Wellington nos lugares de David Duarte, Jhon Arias e Luiz Henrique, o que gerou grande insatisfação da torcida.



POUCO CRIATIVO



O segundo tempo praticamente repetiu o primeiro. O Fluminense ficava com a bola nos pés, mas não parecia saber muito o que fazer com ela. Cano chegou a arriscar uma vez, mas no geral a pobreza ofensiva seguiu. Fábio foi pouco acionado e a partida ficou sem tantas emoções.



VAIAS



O clima na reta final não era dos melhores no Luso-Brasileiro. A torcida vaiava Wellington a cada toque na bola e chamou Abel de burro no momento da substituição. Caio Paulista também foi alvo das críticas. Germán Cano e Willian até chegaram a perder três boas chegadas, mas o Fluminense seguiu do início ao fim com dificuldades de levar perigo real, especialmente diante de um time limitado como o Audax, que só obrigou Fábio a trabalhar uma vez. No fim, vitória garantida por 1 a 0.