Em jogo da Copa do Brasil sub-20, Bragantino leva quatro gols e perde para o Atlético Mineiro

O Bragantino perdeu para o Atlético-MG pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil sub-20, no estádio do Diogão, em Bragança, por 4 a 2.

O primeiro tempo de partida foi bem movimentada para as duas equipes. Em uma disputa de bola na grande área entre o zagueiro do atlético e o Rodriguinho, do Bragantino, o juiz marcou pênalti para o Tubarão. Léo Caeté abriu o placar. Em cobrança de falta, o Atlético empatou o jogo com Matheus Alisson.

No final do primeiro tempo, Thiago, do Bragantino, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso depois de uma falta perigosa em cima do jogador do Atlético.

Com um a mais, a equipe mineira dominou boa parte do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, aos 22 minutos, pela esquerda, Hiago marcou o segundo do Galo. Aos 31 minutos, foi a vez de Giovani aumentar para o Galo. E Júlio César, marcou o quarto gol do Atlético. No último lance de jogo, foi marcado outro pênalti para o Tubarão de Caeté, e Bruno Benicio marcou o segundo gol para o Braga.

O próximo jogo será na próxima quarta-feira (28), no Complexo Esportivo das Alterosas.