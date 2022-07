Em entrevista, Casagrande fala sobre decisão de sair da Globo: ‘Não estava tão prestigiado’

Recentemente, o comentarista esportivo Walter Casagrande anunciou sua saída da TV Globo, após 25 anos de casa. Em participação ao podcast “Fala, Brasólho”, desta terça-feira (12), o ex-jogador de futebol falou mais sobre o desligamento da empresa.

“Fiquei na Globo por 25 anos e não tenho o que reclamar: viajei o mundo fazendo jogos da Seleção Brasileira, comentei Copa do Mundo, Olimpíadas, fiz amistosos por todo lugar. Eu vi muita coisa. Quando mudou a direção, muitas pessoas foram saindo, de todas as áreas, dramaturgia, jornalismo, esporte… E eu comecei a perceber que não estava tão prestigiado como eu era antes. Mas aí sentamos para conversar, não tive nenhum problema, foi ótimo. Porque eu queria mesmo sair e eles queriam que eu saísse”, declarou Casagrande.

A decisão de encerrar o ciclo com a TV Globo foi divulgada na quarta-feira (6) pelo comentarista por meio de um vídeo no instagram. Walter disse que a sua saída “era um alívio para os dois lados”.

VEJA MAIS

Nesta semana, Casagrande já foi anunciado como mais um integrante do grupo de esportes do site UOL. Lá, o ex-jogador será colunista participará do programa Cartão Vermelho, e irá cobrir a Copa do Mundo do Qatar.

Apesar disso, durante a entrevista, o comentarista disse que pode ir para outra emissora e ter novos projetos fora do futebol.

“Tenho outros projetos, não só em esporte. Não posso sair completamente do esporte porque isso é minha vida, mas eu quero fazer outras coisas. Penso em um programa musical resgatando o Rock Brasileiro e a MPB”, contou o ex-jogador

Walter Casagrande tem 59 anos. Foi revelado pelo Corinthians, participou do movimento Democracia Corintiana, ao lado de Sócrates e Wladimir. Após encerrar a carreira como jogador, ele virou comentarista e cobriu seis Copas do Mundo e três Olimpíadas.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)