Em duelo regional, Águia de Marabá recebe o Cametá e tenta primeira vitória na Série D

A quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro tem duelo regional! Águia de Marabá e Cametá se enfrentam neste sábado (11/5), a partir das 17h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. As duas equipes ainda não conseguiram emplacar vitórias na competição e esperam quebrar o jejum no embate.

O Águia de Marabá chega para o jogo após um começo fora do esperado no Brasileirão. Depois de conseguir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Azulão não conseguiu mais emplacar vitórias em disputas nacionais, e coleciona uma derrota e um empate na quarta divisão.

Já o Cametá vive uma temporada ruim. No Parazão, o time não conseguiu conquistar a classificação para a segunda fase do estadual e foi eliminado após oito rodadas. Na Série D, o time já acumula duas derrotas e é o lanterna do Grupo A2, o mesmo do rival Águia de Marabá.

Retrospecto

Em um retrospecto recente, o último embate entre Águia e Cametá foi na oitava rodada da primeira fase do Parazão 2024. Na oportunidade, o Azulão de Marabá levou a melhor em casa, vencendo a partida por 1 a 0.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série D

Águia de Marabá x Cametá

Data: sábado (11/5)

Hora: 17h

Local: Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA)

Árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso e Ederson Brito de Albuquerque

Águia de Marabá: Axel Lopes, Bruno Limão, David Cruz, Betão, Diego Augusto, Wender, Júnior Dindê, Patrick, Hitalo, Braga e De Paula.

Técnico: Mathaus Sodré.

Cametá: Pedro Henrique, Magnum, Jacone, Pedrão, Pedrinho, Jorge Pedra, Bruno, Héricles, Papel, Debu e Wanderlan.

Técnico: Júnior Amorim.