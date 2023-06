Em ‘duelo de líderes’, Águia visita Nacional-AM em busca da ponta do Grupo 1 da Série D

Águia de Marabá e Nacional se enfrentam neste sábado (17), pela Série D, em um jogo com cara de final. Apesar de não valer título, a partida reúne as duas melhores equipes do Grupo 1 da Quarta Divisão. O "duelo de líderes" ocorre a partir das 16h, no Estádio da Colina, em Manaus.

A perseguição pela liderança da chave era intensa até a última rodada. No entanto, com o tropeço do Águia sobre o Trem-AP, em casa, o Azulão viu o Naça disparar na liderança do grupo. Agora, o time do Amazonas tem 19 pontos, contra 15 dos paraenses.

No entanto, uma vitória marabaense neste sábado pode colocar a Azulão novamente na briga pela liderança, ficando apenas um ponto atrás do Nacional. No entanto, o Naça pode disparar na frente, caso conquiste os três pontos no estádio da Colina.

A vitória, claro, seria importante para o Águia. No entanto, qualquer ponto conquistado fora de casa será importante para o Águia na tabela. Com apenas um empate, o Azulão já garante a segunda posição da chave, pelo menos até a próxima rodada. Já em caso de derrota, o time de Marabá pode ser ultrapassado por Humaitá-AC ou Tuna na tabela.

Novidade

O Águia reforçou a equipe antes da partida contra o Nacional. O goleiro Paulo Roberto, ex-Castanhal, chega ao Azulão para trabalhar ao lado de Axel Lopes. Além do japiim, o jogador tem passagens por Trem/AP, Penarol/AM e Caete. O atleta já foi regularizado e pode ser relacionado no sábado.

Ficha técnica:

Nacional-AM x Águia de Marabá

9ª rodada do Grupo 1 da Série D

Data: 17 de junho, sábado

Hora: 16h

Local: Estádio da Colina, Manaus.

Arbitragem:Eloane Gonçalves Santos (SE)

Auxiliares: Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Alexsandro Lira de Alexandre (AM).

Nacional-AM: Saulo; Matheus Damasceno, Joardeson, Fabinho e Bruno Gaúcho; Weverton, Geovani Silva, Ciel e Thiago Oliveia; Erick e Daniego. Técnico: Evertom Lima.

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Betão, Castro e Rodrigo; Danilo Cirqueira, Evandro, Alan Maia e Wander; Carlos Maranhão e Luam Parede. Técnico: Mathaus Sodré.