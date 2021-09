Em busca de uma virada, Castanhal enfrenta o Moto Club neste domingo (19)

Depois da derrota por 2 a 0 para o Moto Club (MA), no primeiro jogo do mata-mata da Série D, o Castanhal tem a dura missão de reverter o resultado na partida deste domingo (19), no Modelão. O Japiim precisa ganhar, ao menos, com dois gols de diferença, resultado que leva a disputa para os pênaltis.

Durante a semana, o técnico Cacaio disse que a primeira partida de ida havia sido a pior do time. “Tenho certeza que foi o nosso pior jogo. Em uma fase de mata-mata, a gente sabia que tinha que entrar mais ligado e mais esperto. Não entramos e eu vou te falar mais, nós tivemos sorte de sair com 2 a 0 só de lá e isso nos dá um ânimo muito grande para o próximo jogo para reverter dentro de casa”, declarou o treinador.

Para o zagueiro do Castanhal, Guilherme Almeida, o time precisa adotar uma postura totalmente diferente da que teve no jogo passado. Na análise do jogador, a equipe defendeu e atacou mal e não criou boas jogadas. Apesar da situação complicada, o grupo está confiante de que pode reverter o resultado.

“Nosso grupo é muito bom, ambicioso, a gente quer muita coisa no campeonato ainda e acreditamos muito nessa virada. Temos totais condições de virar esse placar, sabemos do nosso potencial, aonde podemos ir e onde queremos chegar”, afirmou Guilherme.

O Castanhal precisa vencer com três gols de diferença para se classificar de forma direta. A vantagem desta vez, será jogar em casa. Apenas o zagueiro Cleberson Ilustre, que está suspenso por três cartões amarelos, é desfalque no Japiim.

Moto Club

A equipe do Moto Club se prepara para enfrentar um Castanhal que deve buscar a vitória nos 90 minutos de jogo. Para esta partida, o técnico Zé Augusto não poderá contar com os meias Codó, suspenso por cartões amarelos, e Lucas Hulk, que está machucado e deve ficar fora durante 30 dias.

Para as vagas, Vander e Abu devem ser os escolhidos. No ataque, Márcio Diogo está no departamento médico e tenta se recuperar para poder estar no jogo, do contrário, Wallace Lima é a primeira opção. O artilheiro do Moto na temporada, com oito gols, Felipe, voltou de suspensão e joga contra o Castanhal.

“Estou muito feliz por estar voltando de suspensão. Graças a Deus conseguimos um excelente resultado no primeiro jogo, mas sabemos que não alcançamos nosso objetivo ainda. Por isso estamos trabalhando forte para chegar em Castanhal, manter a vantagem e garantir a classificação”, afirmou o jogador.

Castanhal e Moto Club se enfrentam pelo jogo de volta do mata-mata da Série D, neste domingo (19), às 15h, no Modelão.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)