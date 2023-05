Em busca da primeira vitória na Série D, Tuna encara o Nacional, no Souza

Em busca da primeira vitória na Série D de 2023, a Tuna Luso entra em campo neste domingo (14), Dia das Mães. Às 15h, no estádio do Souza, em Belém, a Gloriosa encara o Nacional-AM. Além da pressão de atuar diante da própria torcida, a Lusa ainda terá que bater um adversário em boa fase.

Na primeira rodada da Série D, o Nacional-AM venceu o Humaitá-AC, por 3 a 1, dentro de casa. O resultado fez com que a equipe terminasse a primeira rodada da Quarta Divisão na vice-liderança do Grupo 1, atrás do Águia de Marabá somente pelo saldo de gols.

Por outro lado, a Tuna vem de derrota na competição. Na primeira rodada, a Lusa perdeu por 1 a 0 para o Trem-AP, fora de casa, e ocupa a sexta colocação do Grupo 1. Apesar disso, a Águia do Souza tem expectativa de fazer uma boa campanha esse ano.

Com o novo técnico, Júlio César Nunes, e um time de contratados em um intervalo de uma semana, totalizando 12 novos jogadores, a Lusa precisa do acesso à Série C para ter um calendário de jogos no segundo semestre de 2024. Para isso, o técnico aposta em um time montado com a “cara” da competição.

Um dos destaques na nova leva de contratações é o meia Lukinhas. Ele já passou pela equipe nas temporadas 2020/21 e ajudou a equipe a chegar na final do Campeonato Paraense 2021, contra o Paysandu.

Ficha técnica

Série D do Campeonato Brasileiro 2023

Tuna Luso x Nacional-AM

Data: domingo, 14 de maio

Hora: 15h

Local: Estádio do Souza

Árbitro: Fabio Santos de Santana (AC)

Árbitros auxiliares: Luis Diego Nascimento Lopes (PA) e Helcio Araujo Neves (PA)

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)