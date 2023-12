Em 2007, Luxemburgo e Marcelinho protagonizaram briga na TV: 'eu tirei mulher do seu quarto'; vídeo

O ex-jogador Marcelinho Carioca se envolveu em uma grande confusão após ter um suposto encontro amoroso com uma mulher casada. A dupla teria sido descoberta e sequestrada pelo marido da jovem. Após o susto, ele foi encontrado e liberado pela polícia, mas na internet os assuntos envolvendo o craque não param. Na esteira dos acontecimentos, as redes sociais resgataram um vídeo de 2007, quando Marcelinho e Vanderlei Luxemburgo protagonizaram uma discussão ao vivo, onde, entre outras ofensas, "Luxa" escancarou a infidelidade do seu ex-atleta nos tempos de Corinthians.

Em 2007, durante um programa esportivo na TV Bandeirantes, o apresentador José Luiz Datena convidou Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo para comentarem os jogos da rodada. Mas aos poucos a discussão foi mudando de figura e os dois acabaram em uma grande discussão, tendo ao centro o ex-jogador e comentarista Neto, visivelmente sem graça, enquanto Datena tenta, sem sucesso, tranquilizar o ânimo dos convidados.

A discussão começou quando Marcelinho disse nutrir admiração pelo trabalho de Vanderlei. Datena, então, respondeu com a negativa do técnico em relação ao ex-atleta, que teria insinuado em outra entrevista um suposto agenciamento de jogadores por parte do treinador. "Quem me conhece sabe que eu não tenho nenhuma transação. Então, eu acho que essas coisas têm que ser um pouco mais respeitadas. O teu direito termina quando começa o do outro. Respeito é um direito do ser humano", comentou Luxa.

Em seguida, Datena corta para Marcelinho, que nega ter chamado de "agenciador". "Não chamei. Faço colocações do que eu acho. É minha opinião. Se ele gosta ou não, eu o respeito. Eu sempre vou criticá-lo de forma imparcial e direta", rebateu. A partir daí o clima esquentou e Luxemburgo resolveu atacar Marcelinho. "Você é safado! Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Você não vale nada. Você é moleque. Eu tirei mulher do teu quarto, você nunca provou nada contra mim e sempre se encostou na religião".