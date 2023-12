Após sequestro de Marcelinho Carioca, relembre o 'caso Daniel', ex-São Paulo e Botafogo

O ex-jogador Marcelinho Carioca, que estava desparecido desde domingo (17), foi encontrado pela polícia na tarde desta segunda-feira (18). O ex-atleta estava mantido em cárcere privado por um homem. O motivo: Marcelinho teria tido um caso com a esposa do sequestrador, durante um show que ocorreu no estádio do Corinthians, neste final de semana.

Marcelinho foi resgatado pela polícia com vida, após cerca de 24 horas desaparecido. No entanto, a história poderia ter um fim trágico. Como ocorreu com Daniel, ex-meia do Coritiba, São Paulo e Botafogo. Ele foi assassinado em 2018, na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná, após ser flagrado com a esposa de um empresário da região.

O crime aconteceu depois de uma festa de aniversário da filha de Edison Brittes, conhecido como Juninho Riqueza, Allana Brites. A comemoração começou em uma boate da capital paranaense. Depois, continuou na casa da família Brittes, em São José dos Pinhais.

De acordo com o inquérito da polícia, Daniel foi agredido e morto após ter sido flagrado por Edison Brittes, que assumiu a autoria, deitado na cama de Cristiana. Antes do crime, Daniel enviou a um amigo mensagens e fotos deitado ao lado de Cristiana enquanto a esposa de Edison Brittes dormia.

O jogador então foi espancado ainda na casa da família Brittes, levado no porta-mala do carro e assassinado. Um morador encontrou o corpo dias depois. Daniel foi encontrado parcialmente decapitado e com o órgão sexual mutilado, perto de uma estrada rural na Colônia Mergulhão.