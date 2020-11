Eliminado na Série D, Independente parte para reorganização no futebol

O Independente fechou a temporada de 2020 com uma vitória sobre o Rio Branco- AC, por 3 a 2, jogo do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Galo ficou a quatro pontos do G4 justamente diante do time acreano que se classificou. Terminou na quinta posição com 17 pontos. Dos 14 jogos realizados foram apenas cinco vitórias obtidas.

Todas elas sob comando do de Carlão [Carlos Figueiredo] que assumiu a equipe após Charles Guerreiro pedir demissão.

Guerreiro, mesmo possuindo uma equipe de bom nível, não conseguiu passar ao elenco sua estratégia de trabalho. As derrotas em casa culminaram com os descrédito no trabalho do treinador paraense.

Além disso, os problemas internos da empresa responsável pelo futebol profissional com a imprensa local desgastaram à imagem do time. Jogadores foram proibidos de dar entrevistas aos jornalistas.

O clima ficou mais intenso com as declarações do goleiro Evandro Gigante, após ser liberado pelo clube. Gigante, abriu o ‘bocão’ sobre as interferências no trabalho do técnico. “Muita coisa estava errada no clube. O time não tinha condições de avançar no campeonato devido as interferências nas escalações”, relatou, após deixar Tucuruí. Na leva também foram liberados o zagueiro Ferreira, o atacante Bruno Lopes e o meia Johnson.

Futuro

O Galo tem no começo de 2021 a disputa da Copa Verde, competição da CBF. O futuro o pertence agora ao desportista Rosalvo Fernandes eleito presidente no mês de novembro.

Ex-diretor de futebol, Rosalvo Fernandes assumiu à presidência no início de dezembro tomando conta da situação da agremiação, organizando à casa.

Uma das primeiras providências, como presidente, foi contratar o técnico Sinomar Naves que levou o Galo ao título paraense de 2011.

Justiça

Rosalvo, contudo, não está bem à vontade no comando do Galo, devido a renovação de contrato da diretoria antiga com a empresa mantenedora do futebol do Independente.

Ele está levando o caso à justiça para uma solução da situação.