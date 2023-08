Eliminação de Águia e Tuna na Série D mantém retrospecto negativo de paraenses na competição

Apesar da grande expectativa criada entre os times paraenses, a Série D foi madrasta para Águia de Marabá e Tuna Luso. Os dois representantes do estado até passaram da primeira fase, mas sucumbiram no primeiro mata-mata, ajudando a manter uma triste sina dos clubes paraenses que disputam a quarta divisão. Desde que foi criada, em 2009, apenas uma equipe do estado conseguiu fôlego para encerrar a competição com a taça: o São Raimundo, na primeira edição.

Logo que foi criada pela CBF, a Série D reunia 39 equipes, sendo apenas uma do Pará. Assim, o São Raimundo foi driblando os adversários até vencer o Macaé na final. Em 2010, quem deu o ar da graça na competição foi o Clube do Remo, que fez uma péssima campanha e acabou eliminado no primeiro mata-mata, diante do Vila Aurora-MT. O título daquele ano ficou com o Guarany de Sobral-CE, enquanto o Remo encerrou a competição na 16ª posição.

Um ano depois foi a vez do Independente se aventurar na divisão mais desafiadora do futebol brasileiro, depois de vencer o Campeonato Paraense em cima do Paysandu. Na Série D de 2011, o Galo Elétrico avançou até as quartas de final e foi derrotado pelo Cuiabá, encerrando a competição na oitava posição. Em 2012 o Clube do Remo retorna à Série D, mas acaba eliminado no histórico confronto contra o Mixto-MT, pelas oitavas de finais, e encerra a participação na 10ª colocação.

A edição de 2013 serviu ao Paragominas, mas a passagem foi curta e o time se despediu ainda na primeira fase, ao encerrar o grupo na terceira posição, atrás de Nacional-AM e Plácido de Castro-AC, amargando a 18ª posição geral. O Leão Azul retornou à Série D em 2014 e novamente caiu no primeiro mata-mata, desta vez para o Brasiliense, e encerrou o torneio no 14º lugar. A redenção azulina só viria no ano seguinte, quando o time foi eliminado na semifinal, mas garantiu o acesso à Série C, encerrando a participação no terceiro lugar geral.

A Série D de 2016 trouxe um total de 68 clubes, entre eles São Raimundo e Águia de Marabá, ambos eliminados na segunda fase, encerrando na 20ª e 24ª posição, respectivamente. Em 2017 foi a vez da dupla Santarena, São Raimundo e São Francisco representarem o Pará. Entretanto, o São Raimundo caiu na primeira fase e o São Francisco na segunda, não muito distante de 2018, que teve o São Raimundo na 38ª posição e o Independente em 18º.

O São Raimundo foi ainda o nono colocado em 2019, enquanto o Bragantino foi o 16º. Ambos seguiram até a terceira fase.O Tubarão do Caeté ainda retornou em 2020, alcançando a 20ª posição, enquanto o Galo Elétrico foi o 41º colocado. No ano seguinte a representação estadual ficou por conta de Paragominas e Castanhal. O Jacaré deixou a competição na terceira fase, sendo o 11º colocado, e o Japiim, por sua vez, saiu mais cedo e acabou a Série D em 17. No ano de 2022 foi a vez de Castanhal e Tuna Luso. Ambos deixaram a quarta divisão na 40ª e 53ª posição, respectivamente.