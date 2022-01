Cerca de 80% das camisas vendidas nas lojas do Real Madrid no Bernabéu são do jogador Vinícius Júnior. O atacante, que foi convocado para a Seleção Brasileira, vive um bom momento no clube e caiu nas graças da torcida do Real. Na temporada 2021/2022, o brasileiro atuou em 27 partidas e marcou 15 gols