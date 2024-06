El Salvador x Peru: veja as escalações e o horário do jogo amistoso de hoje (14/06)

El Salvador x Peru disputam hoje, sexta-feira (14/06), um jogo amistoso. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Subaru Park, em Chester, Pensilvânia, EUA. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir El Salvador x Peru?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Em 2024, El Salvador empatou por 0 a 0 com Inter de Miami, perdeu para Costa Rica por 2 a 0, empatou com Bonaire por 1 a 1, perdeu para Argentina por 3 a 0, empatou com Honduras e Porto Rico; e venceu São Vicente e Granadinas por 3 a 1.

Já a seleção peruana disputou apenas 3 jogos amistosos nesse ano. Em março, o time venceu Nicarágua por 2 a 0 e República Dominicana por 4 a 1. Já na última sexta-feira (07/06), a equipe empatou sem gols com a seleção paraguaia.

El Salvador x Peru: prováveis escalações

El Salvador: Bryan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Diego Valdés; Víctor Dávila, Felipe Méndez, Alexis Sánchez e Ben Brereton. Técnico: Ricardo Gareca.

Peru: Carlos Coronel; Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Ramón Sosa; Julio Enciso e Adam Bareiro. Técnico: Carlos Coronel.

FICHA TÉCNICA

El Salvador x Peru

Amistoso Internacional

Local: Subaru Park, em Chester, Pensilvânia, EUA

Data/Horário: 14 de junho de 2024, 21h30