El Nacional x Blooming: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (13/02) pela Libertadores

El Nacional x Blooming disputam hoje, quinta-feira (13/02), a volta da primeira rodada da fase preliminar da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir El Nacional x Blooming ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, todas pelo Campeonato Boliviano, o Blooming empatou sem gols com o Oriente Petrolero, venceu o Real Santa Cruz por 1 a 0, empatou com o Guabirá por 1 a 1, foi goleado pelo San José por 6 a 0 e goleou The Strongest por 4 a 1.

Já El Nacional passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Mushuc Runa, outra de 2 a 0 contra a mesma equipe, uma terceira de 1 a 0 contra o Independiente del Valle, uma quarta de mesmo placar sobre o Cuniburo e uma derrota nos pênaltis para o LDU Quito.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Blooming por 3 a 2.

El Nacional x Blooming: prováveis escalações

El Nacional: D. Cabezas; Montaño, R. Cabezas, Bedoya, Rivera, Cela; Velez, Guisamano, Mejia, Martínez; Cifuente. Técnico: Omar Asad.

Blooming: Almada; Becerra, Durán, Enoumba; Gómez, Figuera, Analiz, Villarroel; Vadalá, Garzón e Acosta. Técnico: Álvaro Peña.

FICHA TÉCNICA

El Nacional x Blooming

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, Equador

Data/Horário: 13 de fevereiro de 2025, 21h30