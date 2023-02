Eintracht Frankfurt x Darmstadt: onde assistir e horário do jogo hoje (07/02) pela Copa da Alemanha

As equipes Eintracht Frankfurt x Darmstadt disputam nesta terça-feira (07/02) as oitavas de final da Copa da Alemanha. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eintracht Frankfurt x Darmstadt ao vivo?

A partida Eintracht Frankfurt x Darmstadt pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 3 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Eintracht Frankfurt x Darmstadt​ chegam para o jogo?

Na primeira rodada da competição, Eintracht venceu Magdeburg por 4 a 0. Depois, superou Stuttgarter Kickers por 2 a 0.

Já Darmstadt passou por uma vitória de 3 a 0 sobre Ingolstadt e outra de 2 a 1 sobre Borussia Mönchengladbach.

Prováveis escalações

Frankfurt: Kevin Trapp; Tuta, Smolcic e N’Dicka; Buta, Kamada, Rode e Max; Lindstrøm, Rafael Borré e Lucas Alario. Técnico: Oliver Glasner.

Darmstadt: Schuhen; Zimmermann, Muller e Isherwood; Ronstadt, Schnellhardt, Tobias e Holland; Vilhelmsson, Honsak e Tietz. Técnico: Torsten Lieberknecht.

FICHA TÉCNICA

Eintracht Frankfurt x Darmstadt

Copa da Alemanha

Local: Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2023, 16h45