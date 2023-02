Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e horário do Mundial de Clubes

As equipes Flamengo x Al Hilal disputam nesta terça-feira (07/02) a semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos. Confira o horário e onde assistir a partida:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Flamengo x Al Hilal ao vivo?

A partida Wydad x Al Hilal pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, SporTV, FIFA+, Globo Play e pela CazéTV, na Twitch e no Youtube; a partir das 16h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Flamengo x Al Hilal​​ chegam para o jogo?

Flamengo e Al Hilal também se enfrentaram no Mundial de Clubes de 2019. Na época, o Rubro-Negro era comandado por Jorge Jesus e venceu por 3 a 1 com uma virada no segundo turno. Os gols foram marcados por Salem, Arrascaeta, Bruno Henrique e Ali Al-Bulaihi, sendo este último um gol contra.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Escalações

Flamengo: Santos, Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabi e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Al Hilal: Al-Muaiouf; Abdulhamid, Hyun-Soo Jang, Al-Bulaihi e Aldawsari; Cuellar, Al-Juwayr (Otayf )e Al Dawsari; Michael, Ighalo e Marega. Técnico: Ramon Díaz.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Al Hilal

Mundial de Clubes da FIFA

Local: Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2023, 16h