Sandhausen x Freiburg: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (07/02) pela Copa da Alemanha

As equipes Sandhausen x Freiburg disputam nesta terça-feira (07/02) as oitavas de final da Copa da Alemanha. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Hardtwaldstadion, em Sandhausen. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sandhausen x Freiburg ao vivo?

A partida Sandhausen x Freiburg pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Sandhausen x Freiburg chegam para o jogo?

Até agora, Sandhausen passou por uma vitória de 4 a 0 sobre BSV Rehden e outra nos pênaltis contra Karlsruher, após empate de 2 a 2.

Já Freiburg acumula uma vitória de 2 a 1 sobre Kaiserlautern e outra de mesmo placar contra Saint Pauli.

Prováveis escalações

Sandhausen: Patrick Drewes; Raphael Framberger, Dumic, Zhirov e Kerim Çalhanoglu; Erick Zenga, Papela, David Kinsombi, Janik Bachmann e Kinsombi; Alexander Esswein. Técnico: Alois Schwartz.

Freiburg: Mark Flekken; Lukas Kübler, Ginter e Manuel Gulde; Sildilia, Kyereh (Eggestein), Robert Wagner (Keitel) e Christian Günter; Ritsu Doan (Grifo), Woo-Yeong Jeong e Michael Gregoritsch. Técnico: Christian Streich.

FICHA TÉCNICA

Sandhausen x Freiburg

Copa da Alemanha

Local: Hardtwaldstadion, em Sandhausen

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2023, 14h