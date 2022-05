Eintracht Frankfurt derrota Rangers nos pênaltis e garante título da Liga Europa

O Eintracht Frankfurt derrotou o Rangers nos pênaltis e conquistou o título da Liga Europa 2022. Após um empate em 1 a 1 no tempo normal, o goleiro Trapp defendeu o chute de Ramsey e deu o troféu à equipe alemã pela segunda vez na história. A consquista também classifica o Eintracht - 11º colocado no Campeonato Alemão - para a próxima Liga dos Campeões da Uefa.

O Frankfurt foi superior durante quase todo o primeiro tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. A torcida do time escocês viu o goleiro Allan McGregor salvar a equipe em diversas oportunidades. O Rangers só melhorou após a pausa para hidratação, por volta dos 25 minutos, mas continuou tendo bem menos chances de gol que o adversário.

O Eintracht seguia melhor no início do segundo tempo mas foi o Rangers quem saiu na frente. O zagueiro Sow, do clube alemão, cabeceou para trás ao tentar cortar um passe, o zagueiro brasileiro Tuta escorregou, e Aribo ficou livre para chutar na saída de Trapp. O empate veio aos 23, quando Kostic cruzou fechado da esquerda, e Borré surgiu entre dois marcadores para marcar na pequena área.

Na prorrogação, a grande chance foi do Rangers. Aos 12 minutos, Roofe cruzou da direita, Kent apareceu na entrada da pequena área para marcar, mas Trapp fez uma defesa espetacular, garantindo o empate. Na decisão por pênaltis, os dois times converteram suas três primeiras cobranças (Tavernier, Davis e Arfield para o Rangers; Lens, Hrustic e Kamada para o Eintracht). O experiente galês Aaron Ramsey cobrou mal a quarta penalidade do time escocês, e Trapp defendeu com o pé esquerdo. Kostic colocou a equipe alemã na frente, Roofe igualou o placar, mas Borré garantiu o título na quinta cobrança.