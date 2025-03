Egito x Serra Leoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelas Eliminatórias da Copa

Egito x Serra Leoa disputam hoje, terça-feira (25/03), a 6° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Internacional do Cairo, no Egito. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Egito x Serra Leoa ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV e pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Egito permanece invicto e soma no Grupo A um total de 4 vitórias, 1 empate, 13 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já Serra Leoa acumula no mesmo grupo 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.

VEJA MAIS

Egito x Serra Leoa: prováveis escalações

Egito: El Shenawy; Trezeguet, Abdelmonem, Rabia, Hani; Attia, Sayed, Fathy; Marmoush, Faisal, Salah. Técnico: Hossan Hassan Hussein.

Serra Leoa: Sesay; Jalloh, Turay, Bah, Tarawallie; Bangura, Koroma, Dumbuya, Fomah; N. Kamara, Bundu. Técnico: Mohamed Kallon.

FICHA TÉCNICA

Egito x Serra Leoa

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Internacional do Cairo, no Egito

Data/Horário: 25 de março de 2025, 16h