Egito x Malawi: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (24/03) pela Copa Africana

As equipes Egito x Malawi disputam nesta sexta-feira (24/03) a 3° rodada das classificatórias para a Eurocopa. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio 30 de Junho, em Cairo, Egito. Confira o horário e as prováveis escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Egito x Malawi?

A partida Egito x Malawi não terá transmissão oficial no Brasil

VEJA MAIS

Como Egito x Malawi​ chegam para o jogo?

Até agora, o Egito venceu Guiné por 1 a 0 e perdeu para a Etiópia por 2 a 0.

Já Malawi venceu Etiópia por 2 a 1 e perdeu para Guiné por 1 a 0.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Egito: Gabal; Gaber, Hamdi, Ashraf; Ashour, Afsha, El-Solia, Fathi; Salah, Mohamed, Zizo.

Malawi: Thom; Sanudi, Chaziya, Chembezi, Chirwa; Idana, Banda, Madinga; Davie, Mhone, Msowoya.

FICHA TÉCNICA

Egito x Malawi

Copa Africana das Nações

Local: Estádio 30 de Junho, em Cairo, Egito

Data/Horário: 24 de março de 2023, 16h