Eduardo Coudet é anunciado como novo técnico do Celta de Vigo

O técnico Eduardo Coudet foi anunciado como novo comandante do Celta de Vigo nesta quinta-feira. O argentino assinou um contrato até junho de 2022 e a expectativa é de que o treinador chegue nos próximos dias junto com outros quatro auxiliares. Ainda não há data exata para apresentação.

Coudet havia sido contratado pelo Internacional neste ano e fazia um bom trabalho à frente da equipe Colorada. O argentino comandou o time ao primeiro lugar do Campeonato Brasileiro e classificou a equipe para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Antes de trabalhar no Brasil, o técnico já havia comandado o Rosário Central, onde chegou em quartas de final de Libertadores, no Tijuana, do México, e no Racing, em que foi campeão argentino. Coudet também possui relação com o Celta, pois atuou pelo clube entre 2002 e 2003.