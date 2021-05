É oficial! Douglas Costa é anunciado pelo Grêmio

A novela chegou ao fim. Douglas Costa é do Grêmio. Após semanas de muita negociação, o atacante acertou o seu retorno ao time do Rio Grande do Sul.

Desde o início das negociações, o jogador mostrou muita vontade de retornar ao clube que o projetou para o futebol. Ciente que o Tricolor não conseguiria arcar 100% dos seus ganhos, o atleta trabalhou nos bastidores para que houvesse um bom acordo e ninguém saísse no prejuízo.

Agora, de volta a sua casa, Douglas Costa é a esperança que o Tricolor possa voltar a figurar nos principais torneios do calendário e encare de igual os times mais fortes do país.

Bayern de MuniqueO regresso ao futebol brasileiro é uma forma do atleta em recuperar a sua imagem dentro das quatro linhas, que ficou ofuscada após a última temporada no Bayern de Munique, por onde atuou poucas vezes.

Copa do MundoNo Grêmio, Douglas Costa também terá a chance de reaparecer no radar do técnico Tite. No Mundial de 2018, o jogador fez parte do elenco, mas não estava no melhor estado físico, o que lhe atrapalhou ao longo da competição.