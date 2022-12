Durante transmissão da NBA, narrador dá susto em espectadores ao desmaiar diante das câmeras; vídeo

O narrador Bob Rathbun, de 69 anos, do Atlanta Hawks, assustou os fãs que assistiam a partida da equipe contra o Oklahoma City Thunder, na noite desta segunda-feira (6). Durante uma fala do companheiro, Dominique Wilkins, Bob teve alguns espasmos e, de repente, desmaiou em frente às câmeras.

A cena mostra os dois comentaristas falando sobre a partida, quando Bob recua o corpo para trás, numa aparente perda do equilíbrio, sofrendo em seguida alguns espamos que resultam no desmaio. A câmera não mostra a queda. Alguns instantes antes do ocorrido, é possível ver a mão de uma pessoa que se aproxima, até que a imagem é cortada.

Depois do ocorrido, o Atlanta Hawks emitiu um comunicado para tranquilizar os fãs que assistiam a transmissão e dizer que o desmaio ocorreu devido uma desidratação, mas que o quadro dele é "estável e responsivo".

“Antes do jogo desta noite contra o Oklahoma City Thunder, o narrador Bob Rathbun perdeu brevemente a consciência na quadra. Profissionais médicos no local trataram rapidamente Rathbun por desidratação. Ele está estável, responsivo e indo para Emory Midtown (hospital) para uma avaliação mais aprofundada”, disse a nota.