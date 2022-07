Guitarrista Carlos Santana desmaia em show: 'Desidratei e desmaiei'

Uma situação delicada aconteceu com o guitarrista Carlos Santana durante a sua apresentação em um show na última terça-feira, 5, em Clarkston, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. O músico desmaiou e precisou ser retirado do palco em uma maca. No Facebook, Carlos disse: "Desidratei e desmaiei".

Segundo informações do site da revista 'Billboard', o mexicano, de 74 anos, se apresentava no Pine Knob Music Theatre, um anfiteatro aberto. Ele desmaiou e precisou ser atendido por um médico no palco. A situação foi causada porque Carlos havia esquecido de beber água.

As pessoas que estavam no show no momento do incidente revelaram a situação nas redes sociais e disseram que o músico precisava de atendimento médico e pediam orações pela saúde do artista. Após 20 minutos, Santana saiu deitado em uma maca e acenando para o público.

A equipe do instrumentista informou que o desmaio dele foi causado por exaustão devido ao calor e desidratação. Carlos foi levado ao pronto-socorro local, está em observação e passa bem.

A próxima apresentação do artista seria nesta quarta-feira, 6, com a banda Earth, Wind & Fire, porém precisou ser adiada.